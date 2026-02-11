Sportstudio: Curling
Live
Olympische Winterspiele 2026 - Curling: Männer, Kanada - Deutschland

Curling: Männer, Kanada - Deutschland
Für das deutsche Curling-Team der Männer startet das olympische Turnier gegen Kanada. Nach den verpassten Spielen 2018 und 2022 ist das Team um Skip Marc Muskatewitz nun wieder in der Weltspitze vertreten. Live-Kommentar: Benni Zander (ZDF), Sara Messenzehl

sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
Curling: Männer, Kanada - Deutschland

