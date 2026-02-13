Live
Olympia 2026 - Curling: Männer, Kanada - Schweden
Olympia 2026
Curling: Männer, Kanada - Schweden
Die Wiederauflage des olympischen Halbfinals von Peking in der Round Robin: Kanada trifft auf Schweden, den späteren Olympiasieger 2022. Live-Kommentar: Alexander von der Groeben (ZDF)
- 13.02.2026
