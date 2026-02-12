Live
ZDF
Olympische Winterspiele 2026 - Curling: Männer, Norwegen - Deutschland
Olympische Winterspiele 2026
Curling: Männer, Norwegen - Deutschland
Live
ZDF
Olympische Winterspiele 2026
Curling: Männer, Norwegen - Deutschland
Die deutschen Männer um Skip Marc Muskatewitz treffen in ihrem zweiten Spiel auf Norwegen. Gespielt wird im Round Robin, also jeder gegen jeden. Live-Kommentar: Marc Drumm (ARD)
Curling: Männer, Norwegen - Deutschland
- Sport
- Livestream
- unterhaltsam
- 12.02.2026
- ZDF
Die deutschen Männer um Skip Marc Muskatewitz treffen in ihrem zweiten Spiel auf Norwegen. Gespielt wird im Round Robin, also jeder gegen jeden. Live-Kommentar: Marc Drumm (ARD)