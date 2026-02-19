Sportstudio: Curling
In ihrem letzten Match der Round Robin trifft Norwegen auf Kanada. Während sich Kanada bereits für das Halbfinale qualifizieren konnte, hat mit einem Sieg auch Norwegen noch eine theoretische Chance. Stream unkommentiert.

Curling: Männer, Norwegen - Kanada

