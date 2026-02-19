Live
ZDF
Olympia 2026 - Curling: Männer, Norwegen - Kanada
Olympia 2026
Curling: Männer, Norwegen - Kanada
In ihrem letzten Match der Round Robin trifft Norwegen auf Kanada. Während sich Kanada bereits für das Halbfinale qualifizieren konnte, hat mit einem Sieg auch Norwegen noch eine theoretische Chance. Stream unkommentiert.
Curling: Männer, Norwegen - Kanada
- Sport
- Livestream
- unterhaltsam
- 19.02.2026
- ZDF
