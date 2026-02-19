Live
Olympia 2026 - Curling: Männer, Schweden - Tschechien
Olympia 2026
Curling: Männer, Schweden - Tschechien
Ohne Chance auf den Einzug ins Halbfinale trifft im letzten Spiel der Round Robin das schwedische Olympiasieger-Team von 2022 um Skip Niklas Edin auf Tschechien. Stream unkommentiert.
