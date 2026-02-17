Live
Olympia 2026 - Curling: Männer, Tschechien - Deutschland
Curling: Männer, Tschechien - Deutschland
Das deutsche Curling-Team der Männer trifft auf Tschechien. Spiel 7 von 9 für das Team um Skip Marc Muskatewitz in der Round Robin, in der jeder gegen jeden spielt. Nur die ersten vier Teams der Runde qualifizieren sich für das Finale. Live-Kommentar: Benni Zander (ZDF), Sara Messenzehl
- 17.02.2026
