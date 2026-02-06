Sportstudio: Curling
Olympische Winterspiele 2026
Curling: Mixed, Estland - Italien
Das italienische Duo Constantini/Mosaner tritt im Curling-Mixed-Wettbewerb gegen das Team aus Estland an. Live-Kommentar: Benni Zander (ZDF)

sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
