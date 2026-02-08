Sportstudio: Curling
Olympische Winterspiele 2026 - Curling: Mixed, Großbritannien - Schweiz

Curling: Mixed, Großbritannien - Schweiz
Bevor das Curling-Team aus Großbritannien am Abend auf Gastgeber Italien trifft, steht das Match gegen die Schweiz an. Stream unkommentiert.

