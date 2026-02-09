Sportstudio: Curling
Olympische Winterspiele 2026
Olympische Winterspiele 2026 - Curling: Mixed, Halbfinale, Großbritannien - Schweden

Im Halbfinale des olympischen Curling-Mixed-Wettbewerbs trifft das britische Duo Jennifer Dodds und Bruce Mouat auf das schwedische Geschwisterpaar Isabella und Rasmus Wrana. Jetzt geht es um den Einzug ins Finale. Live-Kommentar: Alexandra Dersch (ZDF), Sara Messenzehl

sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
