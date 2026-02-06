Live
Olympische Winterspiele 2026 - Curling: Mixed, Italien - Schweiz
Olympische Winterspiele 2026
Curling: Mixed, Italien - Schweiz
Vor heimischem Publikum trifft das italienische Duo Stefania Constantini und Amos Mosaner, Olympiasieger in Peking 2022, im Curling-Mixed-Wettbewerb auf das Duo aus der Schweiz. Live-Kommentar: Benni Zander (ZDF), Sara Messenzehl
- 06.02.2026
