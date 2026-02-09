Live
Olympische Winterspiele 2026 - Curling: Mixed, Italien - USA
Curling: Mixed, Italien - USA
Im letzten Spiel der Round Robin stehen sich die Mixed-Teams aus Italien und den USA gegenüber. Gesucht wird der Gegner im Halbfinale, für das sich beide Teams bereits vor dieser Partie qualifizieren konnten. Live-Kommentar: Alexander von der Groeben (ZDF)
- 09.02.2026
