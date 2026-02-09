Sportstudio: Curling
Olympische Winterspiele 2026
Olympische Winterspiele 2026 - Curling: Mixed, Italien - USA

Olympische Winterspiele 2026
Curling: Mixed, Italien - USA
Olympische Winterspiele 2026
Curling: Mixed, Italien - USA

Im letzten Spiel der Round Robin stehen sich die Mixed-Teams aus Italien und den USA gegenüber. Gesucht wird der Gegner im Halbfinale, für das sich beide Teams bereits vor dieser Partie qualifizieren konnten. Live-Kommentar: Alexander von der Groeben (ZDF)

Curling: Mixed, Italien - USA

