Olympische Winterspiele 2026 - Curling: Mixed, Norwegen - Südkorea
Olympische Winterspiele 2026
Curling: Mixed, Norwegen - Südkorea
Olympische Winterspiele 2026
Curling: Mixed, Norwegen - Südkorea
Im letzten Spiel der Round Robin trifft das Mixed-Team aus Norwegen auf das aus Südkorea. Beide Teams haben keine Chance mehr, sich für das Halbfinale zu qualifizieren. Stream unkommentiert.
Curling: Mixed, Norwegen - Südkorea
- Sport
- Livestream
- unterhaltsam
- 09.02.2026
- ZDF
