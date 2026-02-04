ZDF
Olympische Winterspiele 2026 - Curling: Mixed, Round Robin, Großbritannien - Norwegen
Olympische Winterspiele 2026
Curling: Mixed, Round Robin, Großbritannien - Norwegen
ZDF
Olympische Winterspiele 2026
Curling: Mixed, Round Robin, Großbritannien - Norwegen
- 04.02.2026
Das Norwegische Curling-Mixed-Team, das in Peking Olympia-Silber gewinnen konnte, startet gegen Großbritannien in den olympischen Mixed-Wettbewerb. Live-Kommentar: Alexandra Dersch, Sara Messenzehl
Curling: Mixed, Round Robin, Großbritannien - Norwegen
- Sport
- Livestream
- unterhaltsam
- 04.02.2026
- ZDF
Das Norwegische Curling-Mixed-Team, das in Peking Olympia-Silber gewinnen konnte, startet gegen Großbritannien in den olympischen Mixed-Wettbewerb. Live-Kommentar: Alexandra Dersch, Sara Messenzehl