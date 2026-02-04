Sportstudio: Curling
Olympische Winterspiele 2026
ZDF

Olympische Winterspiele 2026 - Curling: Mixed, Round Robin, Großbritannien - Norwegen

Olympische Winterspiele 2026
Curling: Mixed, Round Robin, Großbritannien - Norwegen
Abspielen
ZDF
Olympische Winterspiele 2026
Curling: Mixed, Round Robin, Großbritannien - Norwegen
  • 04.02.2026

Das Norwegische Curling-Mixed-Team, das in Peking Olympia-Silber gewinnen konnte, startet gegen Großbritannien in den olympischen Mixed-Wettbewerb. Live-Kommentar: Alexandra Dersch, Sara Messenzehl

Abspielen
sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
Curling: Mixed, Round Robin, Großbritannien - Norwegen

Das Norwegische Curling-Mixed-Team, das in Peking Olympia-Silber gewinnen konnte, startet gegen Großbritannien in den olympischen Mixed-Wettbewerb. Live-Kommentar: Alexandra Dersch, Sara Messenzehl

Abspielen