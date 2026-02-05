Curling: Mixed, Round Robin, Kanada - Italien

Sportstudio: Curling
Olympische Winterspiele 2026
Die bislang einzigen Olympiasieger im Mixed Double aus Kanada spielen gegen Gastgeber Italien. Live-Kommentar: Marc Drumm (ARD)

