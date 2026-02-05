Live
ZDF
Olympische Winterspiele 2026 - Curling: Mixed, Round Robin, Schweiz - Südkorea
Olympische Winterspiele 2026
Curling: Mixed, Round Robin, Schweiz - Südkorea
Die Schweizer Curling-Mannschaft trifft im Mixed-Wettbewerb auf Südkorea. Stream unkommentiert.
Die Schweizer Curling-Mannschaft trifft im Mixed-Wettbewerb auf Südkorea. Stream unkommentiert.