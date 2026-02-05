Live
Olympische Winterspiele 2026 - Curling: Mixed, Round Robin, Südkorea - Italien
Curling: Mixed, Round Robin, Südkorea - Italien
Sie gewannen in Peking olympisches Gold und sind die aktuellen Weltmeister: Stefania Constantini, Amos Mosaner starten gegen das Duo aus Südkorea in den olympischen Curling Mixed-Wettbewerb. Live-Kommentar: Benni Zander (ZDF), Sara Messenzehl
- 05.02.2026
