Olympische Winterspiele 2026 - Curling: Mixed, Round Robin, Tschechien - Großbritannien
Olympische Winterspiele 2026
Curling: Mixed, Round Robin, Tschechien - Großbritannien
Tschechien gegen Großbritannien heißt es im olympischen Curling Mixed-Wettbewerb. Live-Kommentar: Alexandra Dersch (ZDF)
- 05.02.2026
