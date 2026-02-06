Sportstudio: Curling
Olympische Winterspiele 2026
Olympische Winterspiele 2026 - Curling: Mixed, Schweden - Norwegen

Curling: Mixed, Schweden - Norwegen
Zwei Teams, die als Mitfavoriten im Curling-Mixed-Wettbewerb genannt werden, treffen aufeinander. Es heißt Schweden gegen Norwegen auf dem Eis. Live-Kommentar: Alexandra Dersch (ZDF), Sara Messenzehl

