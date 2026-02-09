Sportstudio: Curling
Olympische Winterspiele 2026
Olympische Winterspiele 2026 - Curling: Mixed, Schweiz - Kanada

Olympische Winterspiele 2026
Curling: Mixed, Schweiz - Kanada
Olympische Winterspiele 2026
Curling: Mixed, Schweiz - Kanada

Im letzten Spiel der Round Robin stehen sich die Mixed-Teams aus der Schweiz und Kanada gegenüber. Schon vor der Partie steht fest: Beide Teams haben die Möglichkeit zum Einzug ins Halbfinale knapp verpasst. Stream unkommentiert.

sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
Curling: Mixed, Schweiz - Kanada

