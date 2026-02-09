Live
ZDF
Olympische Winterspiele 2026 - Curling: Mixed, Tschechien - Estland
Olympische Winterspiele 2026
Curling: Mixed, Tschechien - Estland
Live
ZDF
Olympische Winterspiele 2026
Curling: Mixed, Tschechien - Estland
Im letzten Spiel der Round Robin möchten sich die Mixed-Teams aus Tschechien und Estland mit einem Erfolgserlebnis aus dem Turnier verabschieden. Sie haben keine Chance mehr auf den Einzug ins Halbfinale. Stream unkommentiert.
Curling: Mixed, Tschechien - Estland
- Sport
- Livestream
- unterhaltsam
- 09.02.2026
- ZDF
Im letzten Spiel der Round Robin möchten sich die Mixed-Teams aus Tschechien und Estland mit einem Erfolgserlebnis aus dem Turnier verabschieden. Sie haben keine Chance mehr auf den Einzug ins Halbfinale. Stream unkommentiert.