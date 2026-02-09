Sportstudio: Curling
Olympische Winterspiele 2026 - Curling: Mixed, Tschechien - Estland

Curling: Mixed, Tschechien - Estland
Im letzten Spiel der Round Robin möchten sich die Mixed-Teams aus Tschechien und Estland mit einem Erfolgserlebnis aus dem Turnier verabschieden. Sie haben keine Chance mehr auf den Einzug ins Halbfinale. Stream unkommentiert.

