Olympische Winterspiele 2026 - Eishockey: Frauen, Gruppe A, Kanada - Tschechien
Vorrundenspiel in der Gruppe A des olympischen Frauen-Eishockeyturniers: Es stehen sich die Teams von Kanada und Tschechien gegenüber. Live-Kommentar: Konstantin Klostermann (ZDF), Ronja Jenike
- 09.02.2026
