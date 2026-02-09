Sportstudio: Eishockey
Olympische Winterspiele 2026
Olympische Winterspiele 2026 - Eishockey: Frauen, Gruppe B, Deutschland - Frankreich

Eishockey: Frauen, Gruppe B, Deutschland - Frankreich
Eishockey: Frauen, Gruppe B, Deutschland - Frankreich

Im dritten Spiel der Vorrunde treffen die deutschen Frauen in der Gruppe B auf das Team aus Frankreich. Um einen Platz unter den besten Acht zu ergattern, muss Deutschland in Gruppe B zwei Teams hinter sich lassen. Live-Kommentar: Konstantin Klostermann (ZDF), Ronja Jenike

Eishockey: Frauen, Gruppe B, Deutschland - Frankreich

