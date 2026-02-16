Sportstudio: Eishockey
Olympia 2026 - Eishockey: Frauen, Halbfinale USA - Schweden

Welches Eishockeyteam zieht ins Finale ein? Die Spielerinnen aus den USA, die im Viertelfinale Italien mit 6:0 besiegten, treffen auf Schweden. Live-Kommentar: Tom Scheunemann (ARD)

