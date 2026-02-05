Sportstudio: Eishockey
Olympische Winterspiele 2026 - Eishockey: Frauen, Schweden - Deutschland

Eishockey: Frauen, Schweden - Deutschland
Für die deutschen Eishockeyfrauen geht es heute schon los: Sie treffen im ersten Gruppenspiel auf die Mannschaft aus Schweden. Live-Kommentar: Torsten Püschel (ARD)

sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
