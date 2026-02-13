Live
ZDF
Olympia 2026 - Eishockey: Männer, Gruppe B, Italien - Slowakei
Olympia 2026
Eishockey: Männer, Gruppe B, Italien - Slowakei
Live
ZDF
Olympia 2026
Eishockey: Männer, Gruppe B, Italien - Slowakei
In der Gruppe B trifft das Team aus Italien auf die Auswahl der Slowakei, die 2022 Bronze gewannen. Italien ist das einzige Team des Turniers ohne NHL-Spieler in seinen Reihen, aber mit Heimpublikum im Rücken. Live-Kommentar: Mirko Heintz (ZDF)
Eishockey: Männer, Gruppe B, Italien - Slowakei
- Sport
- Livestream
- unterhaltsam
- 13.02.2026
- ZDF
In der Gruppe B trifft das Team aus Italien auf die Auswahl der Slowakei, die 2022 Bronze gewannen. Italien ist das einzige Team des Turniers ohne NHL-Spieler in seinen Reihen, aber mit Heimpublikum im Rücken. Live-Kommentar: Mirko Heintz (ZDF)