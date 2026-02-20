Live
Olympia 2026 - Eishockey: Männer, Halbfinale Kanada - Finnland
Eishockey: Männer, Halbfinale Kanada - Finnland
Das erste Halbfinale im Eishockey findet statt. Zieht Kanada oder Finnland ins Finale ein? Live-Kommentar: Tom Scheunemann (ARD), Rick Goldmann
- 20.02.2026
