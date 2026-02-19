Live
Olympia 2026 - Eiskunstlauf: Einzel Kür Frauen
ZDF
Die Entscheidung beim Eiskunstlaufen der Frauen. Nach dem Kurzprogramm zeichnet sich ein Dreikampf zwischen den beiden Japanerinnen Nakai und Sakamoto und der Weltmeisterin Liu aus den USA ab. Live-Kommentar: Petra Bindl (ZDF)
