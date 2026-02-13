Sportstudio: Eiskunstlauf Männer
Olympia 2026 - Eiskunstlauf: Kür Männer, Entscheidung

Eiskunstlauf: Kür Männer, Entscheidung
Mit der Kür fällt die Entscheidung über Gold, Silber und Bronze. Im Eiskunstlauf-Wettbewerb der Männer gilt der US-Amerikaner Ilia Malinin als Favorit. Deutsche Teilnehmer sind nicht am Start. Live-Kommentar: Petra Bindl (ZDF)

sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
Eiskunstlauf: Kür Männer, Entscheidung

