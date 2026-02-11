Live
ZDF
Olympische Winterspiele 2026 - Eiskunstlauf: Kürtanz, Entscheidung
Olympische Winterspiele 2026
Eiskunstlauf: Kürtanz, Entscheidung
Live
ZDF
Olympische Winterspiele 2026
Eiskunstlauf: Kürtanz, Entscheidung
Die Entscheidung im Eistanz. In Führung liegen nach dem Rhythmustanz die Franzosen Laurence Fournier Beaudry und Guillaume Cizeron, dicht gefolgt von den Goldmedaillen-Gewinnern im Teamwettbewerb aus den USA, Madison Chock und Evan Bates. Live-Kommentar: Petra Bindl (ZDF), Kati Winkler
Eiskunstlauf: Kürtanz, Entscheidung
- Sport
- Livestream
- unterhaltsam
- 11.02.2026
- ZDF
Die Entscheidung im Eistanz. In Führung liegen nach dem Rhythmustanz die Franzosen Laurence Fournier Beaudry und Guillaume Cizeron, dicht gefolgt von den Goldmedaillen-Gewinnern im Teamwettbewerb aus den USA, Madison Chock und Evan Bates. Live-Kommentar: Petra Bindl (ZDF), Kati Winkler