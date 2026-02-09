Live
ZDF
Olympische Winterspiele 2026 - Eisschnelllauf: 1000 m (Frauen), Entscheidung
Olympische Winterspiele 2026
Eisschnelllauf: 1000 m (Frauen), Entscheidung
Live
ZDF
Olympische Winterspiele 2026
Eisschnelllauf: 1000 m (Frauen), Entscheidung
Die Entscheidung über die 1000 m der Frauen. Für Team Deutschland am Start: Anna Ostlender und Lea Sophie Scholz. Live-Kommentar: Hermann Valkyser (ZDF)
Eisschnelllauf: 1000 m (Frauen), Entscheidung
- Sport
- Livestream
- unterhaltsam
- 09.02.2026
- ZDF
Die Entscheidung über die 1000 m der Frauen. Für Team Deutschland am Start: Anna Ostlender und Lea Sophie Scholz. Live-Kommentar: Hermann Valkyser (ZDF)