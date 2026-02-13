Sportstudio: Eisschnelllauf Männer
Olympia 2026 - Eisschnelllauf: 10000 m Männer, Entscheidung

Eisschnelllauf: 10000 m Männer, Entscheidung
Im Milano Speed Skating Stadium messen sich die Männer auf der 10000 m Strecke. Zehntel- oder auch Hundertstelsekunden entscheiden über olympische Medaillen. Live-Kommentar: Hermann Valkyser (ZDF)

