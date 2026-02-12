Sportstudio: Eisschnelllauf Frauen
Olympische Winterspiele 2026
Olympische Winterspiele 2026 - Eisschnelllauf: 5000 m Frauen, Entscheidung

Eisschnelllauf: 5000 m Frauen, Entscheidung
Wer ist die schnellste Frau über 5000 Meter auf dem Eis? Live-Kommentar: Ralf Scholt (ARD)

sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
