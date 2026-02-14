Sportstudio: Eisschnelllauf Frauen
Olympia 2026 - Eisschnelllauf: Finale 500 m (M) + Viertelfinals Teamverfolgung (F)

Eisschnelllauf: Finale 500 m (M) + Viertelfinals Teamverfolgung (F)
Eisschnelllauf: Finale 500 m (M) + Viertelfinals Teamverfolgung (F)

Im Milano Speed Skating Stadium laufen die Männer über 500 m um olympische Medaillen. Zudem stehen die Viertelfinals der Teamverfolgung Frauen an. Live-Kommentar: Hermann Valkyser (ZDF)

Eisschnelllauf: Finale 500 m (M) + Viertelfinals Teamverfolgung (F)

Im Milano Speed Skating Stadium laufen die Männer über 500 m um olympische Medaillen. Zudem stehen die Viertelfinals der Teamverfolgung Frauen an. Live-Kommentar: Hermann Valkyser (ZDF)

