Live
ZDF
Olympia 2026 - Eisschnelllauf: Massenstart (F, M), Halbfinals und Finals
Olympia 2026
Eisschnelllauf: Massenstart (F, M), Halbfinals und Finals
Live
ZDF
Olympia 2026
Eisschnelllauf: Massenstart (F, M), Halbfinals und Finals
Zum Abschluss der olympischen Eisschnelllauf-Wettbewerbe finden die Halbfinal- und Finalläufe der Männer und Frauen im Massenstart statt. 16 Runden zwischen wilder Hatz und perfekter Taktik. Live-Kommentar: Hermann Valkyser (ZDF)
Eisschnelllauf: Massenstart (F, M), Halbfinals und Finals
- Sport
- Livestream
- unterhaltsam
- 21.02.2026
- ZDF
Zum Abschluss der olympischen Eisschnelllauf-Wettbewerbe finden die Halbfinal- und Finalläufe der Männer und Frauen im Massenstart statt. 16 Runden zwischen wilder Hatz und perfekter Taktik. Live-Kommentar: Hermann Valkyser (ZDF)