Olympische Winterspiele 2026 - Freestyle Ski: Moguls Frauen, Entscheidung
Olympische Winterspiele 2026
Freestyle Ski: Moguls Frauen, Entscheidung
Eine steile, mit Buckeln gespickte Piste - spektakuläre Sprünge und Tricks, grandiose Skitechnik und hohe Körperbeherrschung. Die Moguls-Entscheidung der Frauen im Livigno Snow Park. Live-Kommentar: Marc Windgassen (ZDF)
- 11.02.2026
