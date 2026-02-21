Sportstudio: Freestyle-Slopestyle
Olympia 2026 - Freestyle Ski: Skicross Männer, Entscheidung

Freestyle Ski: Skicross Männer, Entscheidung
Gesucht wird der beste Skicrosser. Im Livigno Snow Park finden die entscheidenden Läufe der Skicross Männer statt. Für Team-D dabei: Florian Fischer, Tim Hronek, Cornel Renn, Florian Wilmsmann. Live-Kommentar: Marc Windgassen (ZDF), Tobias Müller

sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
Freestyle Ski: Skicross Männer, Entscheidung

