Olympia 2026 - Nordische Kombination: Großschanze (M), Entscheidung
Olympia 2026
Nordische Kombination: Großschanze (M), Entscheidung
Das Skispringen der Kombinierer auf der Großschanze - Teil 1 der Entscheidung in der nordischen Kombination mit Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek und Julian Schmid. Live-Kommentar: Meili Scheidemann (ZDF), Severin Freund
- 17.02.2026
Das Skispringen der Kombinierer auf der Großschanze - Teil 1 der Entscheidung in der nordischen Kombination mit Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek und Julian Schmid. Live-Kommentar: Meili Scheidemann (ZDF), Severin Freund