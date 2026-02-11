Live
ZDF
Olympische Winterspiele 2026 - Nordische Kombination: Skispringen Normalschanze (M), Entscheidung
Olympische Winterspiele 2026
Nordische Kombination: Skispringen Normalschanze (M), Entscheidung
Live
ZDF
Olympische Winterspiele 2026
Nordische Kombination: Skispringen Normalschanze (M), Entscheidung
In der Nordischen Kombination steht das Skispringen von der Normalschanze auf dem Programm. Für Team Deutschland am Start: Der Olympiasieger von 2022, Vinzenz Geiger. Außerdem Johannes Rydzek und Julian Schmid. Live-Kommentar: Meili Scheidemann (ZDF), Severin Freund
Nordische Kombination: Skispringen Normalschanze (M), Entscheidung
- Sport
- Livestream
- unterhaltsam
- 11.02.2026
- ZDF
In der Nordischen Kombination steht das Skispringen von der Normalschanze auf dem Programm. Für Team Deutschland am Start: Der Olympiasieger von 2022, Vinzenz Geiger. Außerdem Johannes Rydzek und Julian Schmid. Live-Kommentar: Meili Scheidemann (ZDF), Severin Freund