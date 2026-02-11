Sportstudio: Nordische Kombination
Olympische Winterspiele 2026
Olympische Winterspiele 2026 - Nordische Kombination: Skispringen Normalschanze (M), Entscheidung

Nordische Kombination: Skispringen Normalschanze (M), Entscheidung
In der Nordischen Kombination steht das Skispringen von der Normalschanze auf dem Programm. Für Team Deutschland am Start: Der Olympiasieger von 2022, Vinzenz Geiger. Außerdem Johannes Rydzek und Julian Schmid. Live-Kommentar: Meili Scheidemann (ZDF), Severin Freund

sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
Nordische Kombination: Skispringen Normalschanze (M), Entscheidung

