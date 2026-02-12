Olympia 2026 - Olympia am 12. Februar - spät
Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina live im Stream. Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer.
- 12.02.2026
6. Wettkampftag
Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer
Rodeln
Entscheidung: Teamstaffel
Snowboard
Finale: Halfpipe Frauen, 1. Lauf
Eishockey
Vorrunde: Männer Tschechien – Kanada, Gruppe A, Zusammenfassung
Snowboard
Finale: Halfpipe Frauen, 2. Lauf
Finale: Halfpipe Frauen, 3. Lauf
Eishockey
Vorrunde: Männer Deutschland – Dänemark, Gruppe C
Eishockey
Shorttrack
A-Finale: 500 m Frauen, Zusammenfassung
A-Finale: 1000 m Männer, Zusammenfassung
Eishockey
