

6. Wettkampftag

Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer



Rodeln

Entscheidung: Teamstaffel



Snowboard

Finale: Halfpipe Frauen, 1. Lauf



Eishockey

Vorrunde: Männer Tschechien – Kanada, Gruppe A, Zusammenfassung



Snowboard

Finale: Halfpipe Frauen, 2. Lauf

Finale: Halfpipe Frauen, 3. Lauf



Eishockey

Vorrunde: Männer Deutschland – Dänemark, Gruppe C



Shorttrack

A-Finale: 500 m Frauen, Zusammenfassung

A-Finale: 1000 m Männer, Zusammenfassung



Eishockey

