Olympische Winterspiele 2026 - Olympia am 12. Februar - früh

Olympia am 12. Februar - früh
Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina live im Stream. Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer.

6. Wettkampftag
Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer

Curling
Round Robin: Session 1 Frauen, Italien - Schweiz

Skeleton
Männer, 1. Lauf

Freestyle Ski
Qualifikation: Moguls Männer

Ski Alpin
Entscheidung: Super-G Frauen

Skeleton
Männer, 2. Lauf

Langlauf
Entscheidung: 10 km Intervallstart Freistil Frauen

Snowboard
Achtelfinals: Snowboardcross Einzel Männer
Viertelfinals: Snowboardcross Einzel Männer
Halbfinals: Snowboardcross Einzel Männer

Snowboard
kleines Finale: Snowboardcross Einzel Männer
großes Finale: Snowboardcross Einzel Männer

Freestyle Ski
Finale: Moguls Männer, Zusammenfassung

Eisschnelllauf
Entscheidung: 5000 m Frauen

Eishockey
Vorrunde: Männer Tschechien – Kanada, Gruppe A

