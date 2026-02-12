Olympische Winterspiele 2026 - Olympia am 12. Februar - früh
Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina live im Stream. Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer.
- Sport
- Livestream
- unterhaltsam
- 12.02.2026
- ZDF
Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina live im Stream. Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer.
6. Wettkampftag
Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer
Curling
Round Robin: Session 1 Frauen, Italien - Schweiz
Skeleton
Männer, 1. Lauf
Curling
Round Robin: Session 1 Frauen, Italien - Schweiz
Freestyle Ski
Qualifikation: Moguls Männer
Ski Alpin
Entscheidung: Super-G Frauen
Skeleton
Männer, 2. Lauf
Langlauf
Entscheidung: 10 km Intervallstart Freistil Frauen
Snowboard
Achtelfinals: Snowboardcross Einzel Männer
Viertelfinals: Snowboardcross Einzel Männer
Halbfinals: Snowboardcross Einzel Männer
Snowboard
kleines Finale: Snowboardcross Einzel Männer
großes Finale: Snowboardcross Einzel Männer
Curling
Round Robin: Session 2 Männer Norwegen – Deutschland
Freestyle Ski
Finale: Moguls Männer, Zusammenfassung
Eisschnelllauf
Entscheidung: 5000 m Frauen
Curling
Round Robin: Session 2 Männer Norwegen – Deutschland
Eisschnelllauf
Entscheidung: 5000 m Frauen
Eishockey
Vorrunde: Männer Tschechien – Kanada, Gruppe A