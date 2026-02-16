Olympia 2026 - Olympia am 16. Februar - spät
Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina live im Stream. Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer.
- 16.02.2026
- ZDF
Moderation: Jochen Breyer, Katrin Müller-Hohenstein
Eishockey (18.45 Uhr)
Halbfinale: Frauen USA - Schweden
Skispringen (ca. 19.00 Uhr)
Super-Team Großschanze Männer, 1. Durchgang
Bob
Monobob Frauen, 3. Lauf
Skispringen (ca. 19.45 Uhr)
Super-Team Großschanze Männer, 2. Durchgang
Entscheidung: Super-Team Großschanze Männer, 3. Durchgang
Freestyle Ski (ca. 20.50 Uhr)
Entscheidung: Finale Big Air Frauen
Bob (ca. 21.25 Uhr)
Entscheidung: Monobob Frauen, 4. Lauf (21.25 Uhr)
Eiskunstlauf (ca. 22.15 Uhr)
Entscheidung: Kür Paare
Eishockey (ca. 23.05 Uhr)
Halbfinale: Frauen Kanada - Schweiz
Curling
Round Robin: Frauen Session 8, Japan – Kanada Zusammenfassung