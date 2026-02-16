sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026
Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina live im Stream. Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer.

Moderation: Jochen Breyer, Katrin Müller-Hohenstein

Eishockey (18.45 Uhr)
Halbfinale: Frauen USA - Schweden

Skispringen (ca. 19.00 Uhr)
Super-Team Großschanze Männer, 1. Durchgang

Bob
Monobob Frauen, 3. Lauf

Skispringen (ca. 19.45 Uhr)
Super-Team Großschanze Männer, 2. Durchgang
Entscheidung: Super-Team Großschanze Männer, 3. Durchgang

Freestyle Ski (ca. 20.50 Uhr)
Entscheidung: Finale Big Air Frauen

Bob (ca. 21.25 Uhr)
Entscheidung: Monobob Frauen, 4. Lauf (21.25 Uhr)

Eiskunstlauf (ca. 22.15 Uhr)
Entscheidung: Kür Paare

Eishockey (ca. 23.05 Uhr)
Halbfinale: Frauen Kanada - Schweiz

Curling
Round Robin: Frauen Session 8, Japan – Kanada Zusammenfassung

