Olympia 2026 - Olympia am 18. Februar - früh
Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina live im Stream. Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer.
- 18.02.2026
Curling
Round Robin: Frauen Session 10
Langlauf
Qualifikation: Teamsprint Freistil Frauen
Ski Alpin
Slalom Frauen, 1. Lauf
Langlauf
Finale: Teamsprint Freistil Frauen
Finale: Teamsprint Freistil Männer
Freestyle Ski
Finale: Aerials Frauen, Zusammenfassung
Eishockey
Viertelfinale Männer: Slowakei - Deutschland
Snowboard
Finale: Slopestyle Männer, Zusammenfassung
Ski Alpin
Entscheidung: Slalom Frauen, 2. Lauf
Biathlon
Entscheidung: 4 x 6 km Staffel Frauen
Curling
Round Robin: Männer Session 11
Eishockey
Viertelfinale Männer: Kanada - Tschechien
Eishockey
Viertelfinale Männer: Finnland - Schweiz