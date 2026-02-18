sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026
Olympia 2026 - Olympia am 18. Februar - früh

Olympia am 18. Februar - früh
Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina live im Stream. Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer.

sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina live im Stream. Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer.

Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer

Curling
Round Robin: Frauen Session 10

Langlauf
Qualifikation: Teamsprint Freistil Frauen

Ski Alpin
Slalom Frauen, 1. Lauf

Langlauf
Finale: Teamsprint Freistil Frauen
Finale: Teamsprint Freistil Männer

Freestyle Ski
Finale: Aerials Frauen, Zusammenfassung

Eishockey
Viertelfinale Männer: Slowakei - Deutschland

Snowboard
Finale: Slopestyle Männer, Zusammenfassung

Ski Alpin
Entscheidung: Slalom Frauen, 2. Lauf

Biathlon
Entscheidung: 4 x 6 km Staffel Frauen

Curling
Round Robin: Männer Session 11

Eishockey
Viertelfinale Männer: Kanada - Tschechien

Eishockey
Viertelfinale Männer: Finnland - Schweiz

