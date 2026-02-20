Olympia 2026 - Olympia am 20. Februar
Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina live im Stream. Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer.
- Sport
- Livestream
- unterhaltsam
- 20.02.2026
- ZDF
sportstudio live - Olympia 14. Wettkampftag
Moderation: Jochen Breyer, Katrin Müller-Hohenstein
Freestyle Ski (ca. 12.00 Uhr)
Achtelfinals: Skicross Frauen (12.00 Uhr)
Viertelfinals: Skicross Frauen
Halbfinals: Skicross Frauen
Finals: Skicross Frauen (13.10 Uhr)
Freestyle Ski (ca. 13.30 Uhr)
Finale Aerials Männer, Sprung 1
Biathlon (ca. 13.55 Uhr)
Entscheidung: Massenstart 15 km Männer (14.15 Uhr)
Curling (ca. 15.10 Uhr) Halbfinale Frauen
Freestyle Ski
Finale Aerials Männer
Curling (ca. 15.45 Uhr)
Halbfinale: Frauen
Eisschnelllauf (ca. 16.30 Uhr)
Entscheidung: 1500 m Frauen
Eishockey
Halbfinale: Männer Kanada - Finnland
Eisschnelllauf (ca. 17.05 Uhr)
Entscheidung: 1.500 m Frauen
Eishockey
Halbfinale: Männer Kanada - Finnland
Bob (ca. 18.00 Uhr) Zweierbob Frauen, 1. Lauf
Curling (ca. 19.15 Uhr)
Spiel um Bronze Männer
Freestyle Ski
Finale: Halfpipe Männer, 1. Lauf
Bob (ca. 19.45 Uhr)
Zweierbob Frauen, 2. Lauf
Freestyle Ski
Finale: Halfpipe Männer, 2. Lauf
Finale: Halfpipe Männer, 3. Lauf (ca. 20.25 Uhr)
Curling (ca. 21.00 Uhr)
Spiel um Bronze Männer
Eishockey (ca. 21.10 Uhr)
Halbfinale: Männer USA - Slowakei
Shorttrack
A-Finale: 1500 m Frauen
A-Finale: 5000 m Staffel Männer