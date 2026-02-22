sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026
Olympia 2026 - Olympia am 22. Februar - letzter Wettkampftag

Olympia am 22. Februar - letzter Wettkampftag
Olympia am 22. Februar - letzter Wettkampftag

Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina live im Stream. Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer.

Olympia am 22. Februar - letzter Wettkampftag

Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina live im Stream. Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer.

Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer

Bob (ca. 10.00 Uhr)
Viererbob Männer, 3. Lauf (10.00 Uhr)

Langlauf (ca. 10.30 Uhr)
Entscheidung: 50 km Massenstart klassisch Frauen (10.30 Uhr)

Curling
Finale: Frauen Schweiz - Schweden

Langlauf
Entscheidung: 50 km Massenstart klassisch Frauen

Curling
Finale: Frauen Schweiz - Schweden

Bob (ca. 12.30 Uhr)
Entscheidung: Viererbob Männer, 4. Lauf (12.30 Uhr)

Eishockey (ca. 14.10 Uhr)
Finale: Männer Kanada - USA

