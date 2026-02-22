Olympia - Die Schlussfeier

die Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele in Verona.
Die Abschlussfeier der XXV. Olympischen Winterspiele in der Arena von Verona live im Stream.

Die Abschlussfeier der XXV. Olympischen Winterspiele findet nach 16 Wettkampftagen in der Arena von Verona, einem ikonischen Amphitheater, statt. Durch die Sendung führt Jochen Breyer. Kommentator: Stefan Bier.

