Olympische Winterspiele 2026 - Olympia am 5. Februar
Olympische Winterspiele 2026
Olympia am 5. Februar
Der Eröffnungsspiel der deutschen Eishockey-Frauen bei den Olympischen Winterspielen gegen Schweden live im Stream.
Olympia am 5. Februar
- Sport
- Livestream
- unterhaltsam
- 05.02.2026
- ZDF
Übertragung aus Mailand/Italien
Kommentator: Konstantin Klostermann
Co-Kommentatorin: Ronja Jenike
Moderation: Katrin Müller-Hohenstein
Expertin: Kathrin Lehmann
