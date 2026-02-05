sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026
Olympische Winterspiele 2026 - Olympia am 5. Februar

Olympia am 5. Februar
Olympia am 5. Februar

Der Eröffnungsspiel der deutschen Eishockey-Frauen bei den Olympischen Winterspielen gegen Schweden live im Stream.

Olympia am 5. Februar

Übertragung aus Mailand/Italien
Kommentator: Konstantin Klostermann
Co-Kommentatorin: Ronja Jenike
Moderation: Katrin Müller-Hohenstein
Expertin: Kathrin Lehmann

