Olympische Winterspiele 2026 - Olympia am 8. Februar 2026
Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina live im Stream. Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer.
- Sport
- Livestream
- unterhaltsam
- 08.02.2026
- ZDF
Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer
Curling
Round Robin: Mixed Doubles Session 10
Ski Alpin
Entscheidung: Abfahrt Frauen
Langlauf
Entscheidung: 2 x 10 km Skiathlon Männer
Snowboard
Parallel-Riesenslalom Viertelfinals Frauen
Biathlon
Entscheidung: 4 x 6 km Mixed-Staffel
Snowboard
Parallel-Riesenslalom großes Finale Frauen, Zusammenfassung
Parallel-Riesenslalom großes Finale Männer, Zusammenfassung
Curling
Round Robin: Mixed Doubles Session 11, Zusammenfassung
Eisschnelllauf
Entscheidung: 5000 m Männer
Eishockey
Vorrunde: Frauen Frankreich – Schweden, Gruppe B
Rodeln
Einsitzer Männer, 3. Lauf
