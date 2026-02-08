sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026
ZDF

Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina live im Stream. Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer.

Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer

Rodeln
Entscheidung: Einsitzer Männer, 4. Lauf

Eiskunstlauf
Teamwettbewerb Kür Paare

Curling
Round Robin: Mixed Doubles Session 12

Eiskunstlauf
Teamwettbewerb Kür Frauen

Eishockey
Vorrunde: Frauen Tschechien – Finnland, Gruppe A

Eiskunstlauf
Entscheidung: Teamwettbewerb Kür Männer

Eishockey
Vorrunde: Frauen Tschechien – Finnland, Gruppe A

Snowboard
Big Air Qualifikation Frauen, Zusammenfassung

