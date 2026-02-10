Olympische Winterspiele 2026 - Olympia am 10. Februar - ab 9:05 Uhr
Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina live im Stream. Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer.
- Sport
- Livestream
- unterhaltsam
- 10.02.2026
- ZDF
Moderation: Jochen Breyer, Katrin Müller-Hohenstein
Langlauf
Qualifikation: Sprint klassisch Frauen
Qualifikation: Sprint klassisch Männer
Ski Alpin
Team-Kombination Abfahrt Frauen
Shorttrack
Vorläufe: 500 m Frauen, Zusammenfassung
Vorläufe: 1000 m Männer, Zusammenfassung
Langlauf
Viertelfinals: Sprint klassisch Frauen und Männer
Halbfinals: Sprint klassisch Frauen und Männer
Finale: Sprint klassisch Frauen (ca. 13:05 Uhr)
Finale: Sprint klassisch Männer (ca. 13:20 Uhr)
Biathlon
Entscheidung: 20 km Einzel Männer
Ski Alpin
Entscheidung: Team-Kombination Slalom Frauen, Zusammenfassung
Freestyle Ski
Finale: Slopestyle Männer, Zusammenfassung
Eishockey
Vorrunde: Frauen Japan – Schweden, Gruppe B, Zusammenfassung
Shorttrack
A-Finale: 2000 m Staffel Mixed-Team, Zusammenfassung
Curling
Spiel um Platz 3: Mixed Doubles, Zusammenfassung
Freestyle Ski
Qualifikation: Moguls Frauen und Männer, Zusammenfassung
Eishockey
Vorrunde: Frauen Italien – Deutschland, Gruppe B
Rodeln
Einsitzer Frauen, 3. Lauf