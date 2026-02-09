Sportstudio: Rodeln Einzel
Olympische Winterspiele 2026
Olympische Winterspiele 2026 - Rodeln: Einsitzer Frauen, 1. und 2. Lauf

Rodeln: Einsitzer Frauen, 1. und 2. Lauf
Rodeln: Einsitzer Frauen, 1. und 2. Lauf

Der erste und zweite Lauf bei den Einsitzern der Frauen. Für das Team Deutschland gehen zum Favoritenkreis zählend Julia Taubitz, Merle Fräbel und Anna Berreiter in den Eiskanal. Live-Kommentar: Daniel Pinschower (ZDF), Johannes Ludwig

Rodeln: Einsitzer Frauen, 1. und 2. Lauf

